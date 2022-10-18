Інвестиції

18:45 18.10.2022

Кабмін пропонує поширити закон про "інвестиційних нянь" на проєкти від EUR12 млн – Шмигаль

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Кабмін пропонує поширити закон про "інвестиційних нянь" на проєкти від EUR12 млн – Шмигаль

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді поширити закон про "інвестиційних нянь" на проєкти від EUR12 млн, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд подасть до Верховної Ради законопроєкт, яким буде удосконалено положення закону про "інвестиційних нянь". Попри війну, ми маємо одразу сім заявок від великих інвесторів, які зараз готові вкладати кошти, створювати нові робочі місця та експортні надходження. Ми пропонуємо, щоб відтепер преференції цього закону стосувалися проєктів не від EUR20 млн, а від EUR12 млн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Крім того, за його словами, буде розширено сфери, у яких можна реалізувати відповідні проєкти. Зокрема, на виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання, систем опалення і кондиціювання та гарячого водопостачання.

"Такі зміни сприятимуть тому, що бізнес інвестуватиме сотні мільйонів у важливі проєкти нашої економіки та країни", - підсумував Шмигаль.

Теги: #кабмін #інвестняня

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