Bell Helicopter планує інвестувати та виробляти в Україні

Американський виробник гвинтокрилів Bell Helicopter, що входить до складу Textron і виробляє такі сучасні військові вертольоти, як AН-1Z Viper і UH-1Y Venom, планує інвестувати та працювати в Україні, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Ми як уряд готові підтримати ініціативу дієвими інструментами для інвесторів. Попереду – етап технічних консультацій та оцінок", – написав він у Facebook за підсумками робочої зустрічі з представниками компанії.

За словами міністра, цей амбітний проєкт може стати новим етапом у розвитку оборонно-промислового партнерства між Україною та США.

Bell у липні 2024 року запропонувала продати Україні легкі ударні гелікоптери 407M. Переговори відбулися під час Міжнародного авіашоу у Фарнборо у Великій Британії, повідомив виданню Janes виконавчий віце-президент Bell зі стратегічних цілей Джеффрі Шльосер.

Окрім того, у вересні того ж року народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтерв'ю Defense News повідомив про бажання України придбати 12 AH-1Z Viper виробництва Bell Helicopter.

За рік до повномасштабної агресії Росії, у лютому 2021 року, тодішній генеральний директор ДП "Укроборонпром" Юрій Гусєв повідомив, що на державному підприємстві "Одеський авіаційний завод" планується запустити ліцензоване виробництво вертольотів класу Bell UH-1 Iroquois. Зазначалося, що організація виробництва перебувала на завершальній стадії. Проєкт фінансується за рахунок інвестиційних коштів, а перший борт мало бути виготовлено вже до 30-ї річниці Незалежності України.