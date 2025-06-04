Умєров подякував Великій Британії за інвестиції в GBP350 млн на 100 тис дронів

Міністр оборони України Рустем Умєров подякував уряду Великої Британії за надання GBP350 млн на виробництво 100 тис дронів для України.

"Велика Британія інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб поставити 100 000 безпілотників для України у 2025 році. Я вдячний британському уряду, народу та міністру Джону Хілі за це важливе рішення. Україна глибоко цінує лідерство Великої Британії у підтримці нашої боротьби за свободу", - написав Умєров в соцмережі Х у середу.

Як повідомлялося, Велика Британія у середу пообіцяла поставити Україні 100 тис безпілотників до кінця поточного фінансового року в квітні 2026 року, повідомляє агентство Reuters.