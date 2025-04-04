Інтерфакс-Україна

Інвестиції

17:31 04.04.2025

"Нова пошта" в 2025 р. збільшить інвестиції в Європі на 42,8% - CEO Nova Post Europe

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"Нова пошта" в 2025 р. збільшить інвестиції в Європі на 42,8% - CEO Nova Post Europe

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" збільшить інвестиції в Європі в 2025 році на 42,8%, до EUR10 млн, розповів CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець.

"У 2025 році плануємо інвестувати близько EUR10 млн", - сказав Лисовець в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, якою буде сума інвестицій в 2025 році для розвитку в Європі.

За його словами, торік "Нова пошта" інвестувала у розвиток в Європі EUR7 млн.

"Тільки в Молдову плануємо інвестувати близько EUR2 млн, що в два рази більше ніж минулого року. У Молдові, яка є одним із наших найдинамічніших ринків, у 2024 році ми суттєво наростили обсяги: зросли втричі. Таке стрімке зростання стало поштовхом для пошуку і передислокації в новий сортувальний хаб, який за площею у п’ять разів більший за попередній та має значно кращу інфраструктуру: більше рамп, зручніше розташування та під’їзд тощо. Зараз цей термінал оновлюють і модернізують під наші потреби. Інвестиції лише в цей термінал становлять EUR500 тис.", - сказав Лисовець.

Теги: #лисовець #nova_post_europe #інвестиції #нова_пошта

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