Учасники міжвідомчої наради узгодили механізми представлення інвестиційних можливостей України на міжнародному рівні

Заступник керівника Офісу президента Ігор Брусило провів нараду щодо підготовки до презентації потенційних інвестиційних проєктів, у якій взяли участь радник керівника ОП Юрій Каціон, представники Міністерства економіки, МЗС, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства цифрової трансформації, МОН, а також Фонду державного майна України.

Як повідомляє пресслужба президента, учасники наради сформували комплексний пакет українських пропозицій у межах процесу приватизації об’єктів державної власності, а також узгодили механізми представлення інвестиційних можливостей України на міжнародному рівні.

"Міжнародні інвестиції – це основа для відновлення, відбудови та модернізації України, посилення її економічного потенціалу та забезпечення фінансової стійкості держави", – сказав Брусило.

Учасники зустрічі визначили пріоритетня напрями для залучення іноземних інвестицій і перспективних галузей для міжнародної співпраці.

"Учасники наради також узгодили напрацювання єдиного підходу до презентації інвестиційних проєктів і координації дій між усіма відомствами для успішної реалізації запланованих ініціатив", - сказано у повідомленні.