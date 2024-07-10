"McDonald's Україна" зібрав 4,6 млн грн на допомогу "Охматдиту"

ПІІ "Макдональдс Юкрейн Лтд.", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, зібрало 4,6 млн грн на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (Київ), пошкодженої під час ракетної атаки в понеділок.

"Ми ставили за мету зібрати щонайменше мільйон грн, але з вашою підтримкою за 9 липня нам разом вдалося зібрати 4 млн 603,321 грн прибутку від продажу чизбургера. Уся зібрана сума спрямовується благодійній організації "Фонд Дім Рональда МакДональда в Україні" на підтримку та цільові потреби дитячої лікарні "Охматдит" у Києві", - повідомила компанія на офіційній сторінці в Instagram.

У "McDonald's Україна" додали, що завдяки партнерам із доставки - Glovo і Bolt, які відмовилися від своєї комісії за доставку всіх чизбургерів за вівторок, удалося збільшити зібрану суму більш ніж на 200 тис. грн.

Як повідомлялося, ракетний удар росіян у понеділок, 8 липня, вранці пошкодив в "Охматдиті" чотири лікувальні та один адміністративний корпус. Поранено близько 50 осіб, двоє медиків загинули.