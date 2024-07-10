Події

16:14 10.07.2024

Втрати російських військ на харківському напрямку з 10 травня становлять 91% - начштабу ОТУ "Харків"

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Втрати російських військ на харківському напрямку з 10 травня становлять 91% - начштабу ОТУ "Харків"
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на харківському напрямку і не дозволити супротивникові досягти цілей наступальної операції, що розпочалася 10 травня, заявив начальник штабу оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків" Віктор Солімчук.

"Нам вдалося стабілізувати ситуацію і, впевнено стверджую, не дати можливості противнику виконати завдання наступальної операції та досягти тих цілей, які він ставив перед собою. Станом на зараз ми маємо окремі напрямки, де противнику вдалося тимчасово закріпиться. На цих напрямках противник докладає значних зусиль для відновлення своїх наступальних дій, що йому не вдається", - сказав Солімчук на брифінгу в середу.

За його словами, втрати підрозділів російської армії, задіяних на харківському напрямку, становлять 91%. Зокрема, з 10,350 тис. російських військовослужбовців 2,939 тис. загинули, 6,509 тис. були поранені, 45 узяті в полон.

"45 військовослужбовців РФ здалися в полон... Це або засуджені, яким у принципі нема чого втрачати і їхній єдиний шанс на здобуття свободи (це не за їхньою власною ініціативою) - вступ до лав збройних сил країни-агресора. Як правило, їх використовують у штурмових підрозділах, які несуть найбільші втрати. І друга складова - це ті люди, які режимом РФ загнані в боргові ями, в усіх шалені кредити, повна безвихідь і єдиний шанс хоч якось виправити ситуацію і забезпечити існування своєї сім'ї - служба в збройних силах країни-агресора", - сказав Солімчук.

Він зазначив, що противник також зазнав суттєвих втрат військової техніки - декілька тисяч одиниць. "Є підтверджена інформація, що багато військових частин (РФ - ІФ-У) уже виведено з нашого напрямку, тому що їхні підрозділи зазнали значних втрат. Виведені вони з метою перегрупування і відновлення боєздатності", - сказав Солімчук.

За його словами, наразі противник змушений знімати сили і засоби зі своїх основних стратегічних напрямків і перекидати їх на харківський напрямок.

Солімчук назвав три найскладніші напрямки наразі: вовчанський, де тривають важкі бої, але ситуація, за його словами, контрольована; Липці, де противник намагається відновити наступальні дії, і Стариця.

Він зазначив, що росіяни змінили тактику порівняно з 2022 і 2023 роком.

"Їхні штурмові підрозділи добре оснащені, військовослужбовці мають професійну підготовку. Відповідно їхні дії ретельно продумані та забезпечені засобами ураження, насамперед це перехід від використання артилерійських підрозділів до застосування новітніх засобів ураження (ударні дрони, сучасні комплекси РЕБ)", - сказав Солімчук.

Відповідаючи на запитання про те, яка підтримка, зокрема і в озброєнні з боку міжнародних партнерів, необхідна для більшої ефективності Сил оборони на харківському напрямку, Солімчук назвав ППО і ракетні комплекси.

"Найболючіше питання - комплекси ППО, які дадуть нам змогу перехопити ініціативу противника в повітрі, унеможливити його панування і безкарне нанесення ракетних і бомбових ударів... Це дасть змогу закрити наші міста і наше цивільне населення. По-друге, цікавлять ракетні комплекси та озброєння, які в комплексі з дальністю дозволів на їх використання відіграють вирішальну роль у тому, що ми зможемо перехопити ініціативу на окремих напрямках", - сказав Солімчук.

Теги: #втрати_ворога

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