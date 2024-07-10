Події

14:13 10.07.2024

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 114 тис. абонентів у трьох областях України

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ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 114 тис. абонентів у трьох областях України

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 1 до 7 липня повністю або частково відновили електропостачання 93 населених пунктів і повернули електрику до осель понад 114 тис. родин Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей, знеструмлених через ворожі обстріли.

"Найбільше відновлень - на Донеччині, де ситуація залишається вкрай важкою. Незважаючи на постійні обстріли, ракетні та авіаудари, енергетикам вдалося за тиждень повернути світло в домівки 73,5 тис. родин прифронтового регіону", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в середу.

Регулярних ворожих обстрілів зазнає також Дніпропетровська область, де з 1 до 7 липня вдалося відновити енергопостачання для 36,3 тис. сімей, знеструмлених через ворожі обстріли. Найбільше - на півдні області, наближеній до зони бойових дій.

Крім того, 5 липня енергетики повернули світло в оселі понад 4 тис. родин Одеської області, знеструмлених через чергову ворожу атаку. Протягом кількох годин фахівці заживили клієнтів резервними лініями.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 12,8 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого процитовано у пресрелізі.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.

Теги: #дтек #електроенергія

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