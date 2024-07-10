Літній чоловік загинув у Кізомисі на Херсонщині через ворожі обстріли - поліція

Унаслідок ворожих обстрілів у Херсонській області загинула одна людина, п'ятеро - дістали поранень, повідомила Національна поліція.

"На Херсонщині через ворожі удари одна людина загинула та ще п'ять дістали поранень, серед них рятувальник", - йдеться в повідомленні Національної поліції в телеграм-каналі в середу.

Повідомляється, що вдень російські окупанти вдарили з артилерії по Кізомису, внаслідок чого загинув 74-річний чоловік. Пізніше окупанти скинули вибухівку з дрона на подвір'я житлового будинку цього самого села, постраждав 34-річний чоловік. У Станіславі під ворожий артилерійський удар потрапила 60-річна жінка. У Садовому внаслідок повторного удару постраждав 28-річний працівник ДСНС. З безпілотника окупанти цілеспрямовано атакували прибережну зону Дніпровського району Херсона - двоє чоловіків дістали травм.