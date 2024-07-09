Окупанти завдали авіаударів по Куп'янську-Вузловому, дві людини загинули, чотири постраждали

Двоє жителів селища Куп'янськ-Вузловий Харківської області загинули і четверо постраждали внаслідок авіаудару російських окупантів у вівторок з 16:10 до 16:40.

"Загинули двоє людей: 73-річний чоловік і 67-річна жінка. Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та господарські приміщення. Виникли пожежі", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.