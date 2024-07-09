Події

20:09 09.07.2024

Збитки Харкову в результаті російської агресії перевищили $10 млрд, пошкоджено близько 4,5 тис. житлових будинків

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Збитки Харкову в результаті російської агресії перевищили $10 млрд, пошкоджено близько 4,5 тис. житлових будинків

У Харкові будинки, які зазнали масштабних руйнувань унаслідок ворожих обстрілів і не підлягають відновленню, зноситимуть, а на їхньому місці зводитимуть нові, заявив міський міста Ігор Терехов.

"На жаль, багато багатоповерхових будинків було сильно зруйновано. Ми будемо зносити ці будинки, тому що відновити їх неможливо. А на їхньому місці будемо будувати нове житло", - цитує Терехова пресслужба.

За його словами, унаслідок обстрілу міста було пошкоджено близько 4,5 тис. житлових будинків, загальна шкода, завдана місту в результаті збройної російської агресії, уже перевищила 10 млрд доларів.

 

Теги: #харків #війна #збитки

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