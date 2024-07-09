Під час ракетної атаки в "Охматдиті" проводили три складні операції

Фото: https://photos.app.goo.gl/b9ZvLqwdC91pNKVy6

На момент ракетної атаки російського агресора в операційних НДСЛ "Охматдит" проводилися три складні операції, повідомило Міністерство охорони здоров'я з посиланням на гендиректора "Охматдиту" Володимира Жовніра.

"На момент атаки понад 600 пацієнтів і стільки ж працівників перебували в лікарні. Проводилися три складні операції. Діти були на крапельницях. На діалізі, в реанімаціях. Те, що сталося, поставило їхнє життя під загрозу", - сказав він, під час виступу на Раді безпеки ООН у вівторок.

"О 10:42 ми почули потужний вибух, земля тряслася, стіни затряслися. Діти й дорослі почали кричати, плакали від страху. Це було справжнє пекло. Російська ракета влучила у відділення реанімації та хронічної інтоксикації. Частина будівлі була повністю зруйнована. Перекриття обвалилися. Ми чули як люди кричали, просили про допомогу", - розповів Жовнір.

Він зазначив, що завдані клініці руйнування призведуть до того, що "у пацієнтів не буде належної медичної допомоги".

"Наші спеціалізовані медичні послуги з високоякісним обладнанням не будуть надаватися найближчим часом. У нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери щодо лікування дітей", - сказав Жовнір.

Як повідомлялося, ракетний удар росіян у понеділок пошкодив в "Охматдиті" чотири лікувальні та один адміністративний корпус. Поранено близько 50 осіб, зокрема вісім дітей, двоє медиків загинули. Повністю зруйновано корпус токсикології з відділенням хронічних і гострих інтоксикацій, де проводять діаліз. У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, пошкоджено два хірургічних і два соматичних відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок. У новому корпусі "Охматдиту" пошкоджено 12 відділень, зокрема вісім хірургічних, п'ять онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Зруйновано частину єдиної в Україні онкогематологічної лабораторії.

Загалом на момент атаки в клініці перебувало 627 дітей. Після атаки 94 пацієнти були переведені до інших клінік Києва, зокрема, до дитячих лікарень №1, №2, №4 і №7, Інституту нейрохірургії, Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, Національного інституту раку, Перинатального центру №7, а також до приватних клінік "Денис" і "Добробут".