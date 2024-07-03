"Укрзалізниця" змінила час відкриття онлайн-продажу на міжнародні поїзди

АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") змінила час відкриття онлайн-продажу на міжнародні поїзди для зниження навантаження на застосунок, повідомила пресслужба компанії.

"Змінюємо час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди, щоб стабілізувати трохи перевантажений застосунок", - ідеться в повідомленні пресслужби в середу.

Зазначається, що з четверга продаж квитків у польському напрямку (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) стартуватиме о 09:00, глибина продажу - 20 діб до дати відправлення.

Словацький та австрійський напрямок - з 08:00, глибина - 20 діб. Продаж квитків на поїзди в напрямку Молдови стартують о 08:00, глибина продажу - 30 діб.

"Усі продажі стартують одночасно на сайті Укрзалізниці та в застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00", - уточнили в "УЗ".

У компанії пояснили, що до зазначених змін продаж квитків на всі поїзди міжнародних напрямків відкривалися о 8 ранку, крім поїзда Київ-Варшава, продаж квитків на який стартував з 9:00.

"Зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи і, відповідно, зроблять користування (...) застосунком ще зручнішим і швидшим", - запевнили в "УЗ".

В "УЗ" також повідомили, що почали поступове переведення продажу квитків на новий сайт https://booking-new.uz.gov.ua. Міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними.