Події

18:50 03.07.2024

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 8 - прокуратура

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У середу, близько 16:00, ЗС РФ завдали авіаударів по Харкову з території Бєлгородської області, повідомив керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

"Російський літак СУ-34 з населеного пункту Батрацька дача Бєлгородської області здійснив пуск трьох уніфікованих плануючих модифікованих боєприпасів, калібр Д-30, по Київському району міста Харкова. Два боєприпаси влучили безпосередньо по Київському району міста Харкова, один - по околиці міста в Харківському районі", - сказав Фільчаков у відеокоментарі, який поширила пресслужба облпрокуратури.

За його словами, внаслідок авіаударів по медичну допомогу звернулися вісім осіб, зокрема восьмирічна дитина. Три приватні будинки зруйновані, пошкоджено багато багатоповерхових будинків, приміщення "Укрпошти" та СТО.

Теги: #харків #постраждалі

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