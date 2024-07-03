Кількість постраждалих у Харкові зросла до 8 - прокуратура

У середу, близько 16:00, ЗС РФ завдали авіаударів по Харкову з території Бєлгородської області, повідомив керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

"Російський літак СУ-34 з населеного пункту Батрацька дача Бєлгородської області здійснив пуск трьох уніфікованих плануючих модифікованих боєприпасів, калібр Д-30, по Київському району міста Харкова. Два боєприпаси влучили безпосередньо по Київському району міста Харкова, один - по околиці міста в Харківському районі", - сказав Фільчаков у відеокоментарі, який поширила пресслужба облпрокуратури.

За його словами, внаслідок авіаударів по медичну допомогу звернулися вісім осіб, зокрема восьмирічна дитина. Три приватні будинки зруйновані, пошкоджено багато багатоповерхових будинків, приміщення "Укрпошти" та СТО.