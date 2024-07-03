Події

12:10 03.07.2024

Офіс Всесвітньої продовольчої програми ООН відкриється в Україні

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Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди із Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) про продовження її дії та про відкриття офісу ВПП в Україні, повідомляється на офіційному сайті уряду.

"Схвалити проєкт Угоди між урядом України та Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) про продовження дії Угоди між урядом України та Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) щодо відкриття Офісу ВПП в Україні", - наголошується в розпорядженні Кабінету Міністрів №604-р від 28 червня 2024 року.

Згідно з розпорядженням, підписати угоду уповноважений посол України в Італії Ярослав Мельник.

Теги: #офіс #оон #впп

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