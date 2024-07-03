Події

10:20 03.07.2024

День відкритих дверей Єдиної ветеранської лінії відбудеться 5 липня у Львові

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День відкритих дверей Єдиної ветеранської лінії відбудеться 5 липня у Львові

Єдина ветеранська лінія проведе День відкритих дверей у п'ятницю у Львові.

"Ви зможете спостерігати за роботою операторів у реальному часі, дізнатися, з якими питаннями звертаються ветерани та ветеранки, побачити, як оператори опрацьовують різні запити та надають допомогу, зрозуміти, як Лінія забезпечує психосоціальну підтримку, консультації з пільг, житлових питань, грошової допомоги, медичних і юридичних питань", - повідомляється на сторінці Українського Червоного Хреста у фейсбуці.

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У заході візьмуть участь заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько, начальниця Інформаційного центру Українського Червоного Хреста Марія Кутіна.

Головна особливість Лінії - всебічна компетентність та обізнаність операторів, які не обмежуються конкретними сферами.

Наразі Єдина ветеранська лінія працює в тестовому режимі, а її оператори щодня з 08:00 до 20:00 опрацьовують тисячі різноманітних запитів.

Як повідомлялося, Єдина ветеранська лінія (0 800 505 217) - це безоплатна телефонна лінія, створена для надання допомоги ветеранам, їхнім родинам та сім'ям загиблих військовослужбовців. Ініціатива реалізована Міністерством у справах ветеранів України у співпраці з Українським Червоним Хрестом у квітні 2024 року.

Лише за один тиждень після запуску в "Дії" е-Посвідчення ветерана, фахівці Єдиної ветеранської лінії зареєстрували майже півтори тисячі звернень і зробили понад триста вихідних дзвінків.

У середньому один оператор протягом дня обробляє до 100 вхідних дзвінків, надаючи консультації та психосоціальну підтримку.

 

Теги: #український_червоний_хрест #львів #тчху #ветерани

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