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10:02 03.07.2024

Кабмін має намір запровадити експериментальний проєкт із грантового фінансування навчання у вишах у 2024/2025 навчальному році

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Кабмін має намір запровадити експериментальний проєкт із грантового фінансування навчання у вишах у 2024/2025 навчальному році

Кабінет Міністрів має намір запровадити експериментальний проєкт із грантового фінансування вищої освіти у 2024/2025 навчальному році, повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Ми очікуємо найближчим часом постанову Кабінету Міністрів, яка має забезпечити цього року в обмеженій формі експериментальне запровадження грантів. Відповідно, ті особи, які вирішили, що не хочуть вступати або не вступили на бюджетну форму, - вступають на контрактну форму і за деякими параметрами матимуть можливість отримати часткове дофінансування від держави через грант", - сказав Винницький в ефірі національного телемарафону в середу.

Заступник міністра навів приклад, що якщо навчання в університеті коштуватиме 45-50 тис. грн, то грант може бути на 15-20 тис. грн.

Водночас він звернув увагу, що цього навчального року грантів буде не так багато, як передбачалося в законопроєкті (№10399), але це дасть змогу пропілотувати систему і зрозуміти, наскільки вона популярна.

Як повідомлялося, 20 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10399 про реформу фінансування вищої освіти.

2 липня голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що повністю переходити на систему державних грантів або пільгового кредитування в системі фінансування вищої освіти одночасно зі скасуванням державного замовлення трохи ризиковано. Водночас він зазначив, що система держфінансування вищої освіти на сьогодні застаріла і є не дуже ефективною.

Теги: #навчання #гранти

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