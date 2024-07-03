Президент Фінляндії вважає, що Китай може закінчити війну Росії в Україні одним телефонним дзвінком

Китай може закінчити війну Росії в Україні одним телефонним дзвінком, вважає президент Фінляндії Олександр Стубб.

"Росія зараз дуже залежить від Китаю" - заявив Стубб в інтерв'ю агентству Bloomberg. "Один телефонний дзвінок голови Сі Цзіньпіна вирішив би цю кризу",

На його думку, "залежність Росії від Китаю досягла тієї точки", що якби Пекін заявив Москві, що настав час "починати мирні переговори", то Росія зробила б це, додав Стубб.

Президент Фінляндії закликав Європу посилити свою підтримку Україні. За словами Стубба, Україна потребує як матеріальної допомоги, так і політичної підтримки, включаючи зміцнення на шляху до членства як в ЄС, так і в НАТО.

"Чим більше ми зможемо допомогти Україні зараз, тим швидше ми покладемо край війні", - заявив він.

Він сказав, що Європі необхідно перейти до "економіки воєнного часу", поєднуючи замовлення на боєприпаси та зброю, щоб дати своїй оборонній промисловості довгострокову перспективу. На додаток до державного фінансування, Стабб закликав Європейський інвестиційний банк — де він раніше був віце-президентом — вийти за межі своїх червоних ліній і почати бути наполегливішими у фінансуванні військової промисловості.

Що ще потрібно зробити Європі, то це створити "книгу сценаріїв протидії гібридним атакам", - сказав президент. Це спричинить як плани щодо запуску систем після атак, так і оптимізацію комунікацій для представлення єдиного фронту проти Кремля.

Кібератаки, глушення GPS, порушення повітряного простору та збройна імміграція — ось деякі форми російської гібридної війни, з якою Фінляндія зіткнулася за останні місяці, як і багато інших країн східного флангу НАТО.