Події

20:43 02.07.2024

У Покровській громаді через артобстріл загинуло двоє людей

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У Покровській громаді через артобстріл загинуло двоє людей

За уточненою інформацією, у Покровській громаді в Нікопольському районі загинули чоловік і жінка, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Покровська сільська громада, що на Нікопольщині. Звідти трагічна новина. За уточненою інформацією, через ворожий артилерійський обстріл там загинуло двоє людей. Чоловік і жінка", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Раніше Лисак повідомляв про двох загиблих у Нікополі та про одного можливого потерпілого в Покровській громаді.

Лисак також повідомив, що в Покровській громаді снарядами пошкоджено ще 5 приватних будинків і господарську споруду, мікроавтобус і лінію електропередачі.

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #жертви #обстріл

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