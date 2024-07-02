Події

20:00 02.07.2024

У Херсонській області на міні підірвався місцевий житель

1 хв читати
У Херсонській області на міні підірвався місцевий житель

У с. Чарівне Бериславського району на ворожій міні підірвався місцевий житель, у стані середньої тяжкості потерпілого доправили до лікарні, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

"У селі Чарівне Бериславського району на російській міні підірвався 58-річний чоловік. Унаслідок детонації потерпілий дістав мінно-вибухову травму, а також травматичну ампутацію стопи", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в nелеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що чоловіка госпіталізували в лікарню, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

 

 

 

Теги: #міна #херсонська_область #постраждалий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 02.07.2024
У результаті обстрілу на Херсонщині постраждав місцевий житель

У результаті обстрілу на Херсонщині постраждав місцевий житель

08:36 02.07.2024
У Херсонській області за добу в результаті обстрілів дев'ять осіб дістали поранення

У Херсонській області за добу в результаті обстрілів дев'ять осіб дістали поранення

22:42 01.07.2024
Росіяни завдали трьох ударів дронами по храму в Бериславському районі – Херсонська ОВА

Росіяни завдали трьох ударів дронами по храму в Бериславському районі – Херсонська ОВА

13:53 01.07.2024
На Херсонщині травмована 97-річна жителька через російський обстріл

На Херсонщині травмована 97-річна жителька через російський обстріл

09:49 01.07.2024
У Херсонській області внаслідок ворожої атаки пошкоджено фельдшерсько-акушерський пункт і приватний будинок - ОВА

У Херсонській області внаслідок ворожої атаки пошкоджено фельдшерсько-акушерський пункт і приватний будинок - ОВА

08:35 01.07.2024
Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є жертва і поранений

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є жертва і поранений

07:14 01.07.2024
У Дар'ївській громаді Херсонщини внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік

У Дар'ївській громаді Херсонщини внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік

21:31 30.06.2024
Ворог з авіації вдарив по двох ОТГ Херсонщини, є пошкодження

Ворог з авіації вдарив по двох ОТГ Херсонщини, є пошкодження

08:35 30.06.2024
У результаті обстрілів у Херсонській області одна людина загинула, п’ятеро поранено

У результаті обстрілів у Херсонській області одна людина загинула, п’ятеро поранено

22:34 29.06.2024
Внаслідок атаки ворожого БпЛА в Одрадокам'янці померла людина

Внаслідок атаки ворожого БпЛА в Одрадокам'янці померла людина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міноборони України виграло арбітраж з іноземним постачальником майже на 180 млн грн

Глава Пентагону заявив, що США нададуть Україні військову допомогу на $2,3 млрд

Обстановка на покровському напрямку залишається складною, там необхідно більше снарядів і вогневих засобів - Сирський

Блінкен анонсував новини щодо зміцнення української ППО найближчим часом

Росіяни обстріляли Нікополь, загинули дві жінки - голова ОВА

ОСТАННЄ

Війська РФ скинули на Селидове авіабомбу, загинула жінка, ще дві людини поранені

Стефанчук провів зустріч із головою Генасамблеї ООН

Кількість постраждалих у Нікополі через обстріли зросла до 10, стало відомо про ще одного пораненого - в Покровській громаді

Міноборони України виграло арбітраж з іноземним постачальником майже на 180 млн грн

Зеленський доручив Умєрову з'ясувати конкретні дати поставок зі США додаткових Patriot в Україну

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити Сили оборони

"Укрзалізниця" змінює правила провезення тварин залізницею

Глава Пентагону заявив, що США нададуть Україні військову допомогу на $2,3 млрд

Основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є комплектування частин якісно підготовленими військовослужбовцями - Сирський

Обстановка на покровському напрямку залишається складною, там необхідно більше снарядів і вогневих засобів - Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА