У Херсонській області на міні підірвався місцевий житель

У с. Чарівне Бериславського району на ворожій міні підірвався місцевий житель, у стані середньої тяжкості потерпілого доправили до лікарні, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

"У селі Чарівне Бериславського району на російській міні підірвався 58-річний чоловік. Унаслідок детонації потерпілий дістав мінно-вибухову травму, а також травматичну ампутацію стопи", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в nелеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що чоловіка госпіталізували в лікарню, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.