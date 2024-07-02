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17:34 02.07.2024

Ворог перемістив до Вовчанська три штурмові групи - ОТУВ "Харків"

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Ворог перемістив до Вовчанська три штурмові групи - ОТУВ "Харків"

На харківському напрямку з метою поповнення втрат противник змушений вводити резерви, здійснювати переміщення військ з інших напрямків, повідомив представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

"Наприклад, нещодавно він перемістив до Вовчанська три штурмові групи зі складу 138 окремої мотострілецької бригади 6 загальновійськової армії збройних сил РФ. А в районі населеного пункту Глибоке здійснив перегрупування штурмових груп і провів евакуацію санітарних втрат", - сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, російські окупанти 24/7 намагаються штурмувати позиції українських військових у Вовчанську.

"Ситуація там дуже мінлива. І вона ускладнюється тим, що бойові дії проводяться в умовах міської забудови", - пояснив Саранцев.

В ОТУГ "Харків" наголосили, що своїх людей РФ не береже, тому втрати ворога за минулу добу становили понад 160 осіб.

"У середньому противник втрачає на цьому напрямку орієнтовно 100-120 осіб щодоби. З початку цієї доби втрати ворога сягнули вже близько 30 окупантів", - додав полковник.

За його словами, загалом за минулу добу відбулося 15 бойових зіткнень на напрямку, тоді як від початку цієї доби – п’ять. Також ворог продовжує бомбовий терор, завдаючи авіаційних ударів КАБами.

"Учора вони скинули 28 штук у районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе та Вовчанські Хутори. Сьогодні було здійснено два скиди", - зазначив Саранцев.

Теги: #зсу #війна #отув_харків

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