Рембригада ДТЕК потрапила під обстріл у Донецькій області

Ремонтна бригада енергохолдингу "ДТЕК" укотре потрапила під обстріл російських агресорів у Донецькій області під час виконання планових робіт.

"Ще один важкий день для енергетиків Донбасу. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи. Від обстрілу сильно пошкоджено робочий автомобіль", - ідеться в повідомленні енергохолдингу у дописі на фейсбуці у вівторок.

Там зазначили, що це вже третій випадок обстрілу бригад ДТЕК за останні два тижні.

Як повідомлялося, за останні кілька днів під час обслуговування ліній загинули від удару струмом два енергетики в Житомирській і Харківській областях, а також під час виконання висотних робіт на одному з енергооб'єктів у Полтавській області - працівник підрядної організації. Крім того, загинули внаслідок обвалення ґрунту двоє шахтарів у Львівській області та поранено внаслідок обстрілу працівницю одного з об'єктів генерації в Донецькій області.