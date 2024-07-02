У Києві у вівторок через спеку очікується досягнення гранично допустимих значень діоксиду азоту в повітрі

Концентрація діоксиду азоту в Києві досягне гранично допустимих значень протягом доби 2 липня, що негативно вплине на самопочуття людей, попереджають у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

"Сьогодні у Києві температура сягне позначки +32°. Суха та спекотна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря… Медики радять не проводити багато часу на сонці, рекомендують частіше вживати воду, проводити в приміщеннях вологе прибирання", - повідомляють у телеграм-каналі КМВА.