Події

12:39 02.07.2024

У Києві у вівторок через спеку очікується досягнення гранично допустимих значень діоксиду азоту в повітрі

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У Києві у вівторок через спеку очікується досягнення гранично допустимих значень діоксиду азоту в повітрі

Концентрація діоксиду азоту в Києві досягне гранично допустимих значень протягом доби 2 липня, що негативно вплине на самопочуття людей, попереджають у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

"Сьогодні у Києві температура сягне позначки +32°. Суха та спекотна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря… Медики радять не проводити багато часу на сонці, рекомендують частіше вживати воду, проводити в приміщеннях вологе прибирання", - повідомляють у телеграм-каналі КМВА.

 

Теги: #київ #забруднення #погода

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