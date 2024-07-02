Події

08:47 02.07.2024

У Дніпрі в зруйнованій після ракетного удару багатоповерхівці виявили тіло жінки

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У Дніпрі в зруйнованій після ракетного удару багатоповерхівці виявили тіло жінки
Фото: ДСНС

У Дніпрі в зруйнованій після ракетного удару багатоповерхівці виявили тіло жінки, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у вівторок уранці.

"Уночі в дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, уже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Роботи на місці події тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій", - додав Лисак.

Як повідомлялося, російські окупанти в п'ятницю, 28 червня, завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі. Пошкоджено дев'ятиповерховий будинок. Повідомляли про 12 постраждалих та одного загиблого.

 

 

 

Теги: #дніпро #удар #жертви

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