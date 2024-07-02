Окупанти обстріляли 9 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано понад 90 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація в понеділок увечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 92 вибухи. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

Зокрема по Шалигинській громаді ворог гатив зі ствольної артилерії (6 вибухів); по Краснопільській громаді здійснено мінометні обстріли (9 вибухів), удар БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух), обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів); по Юнаківській громаді зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух), обстріл зі ствольної артилерії (21 вибух), скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (9 вибухів). Водночас, по Миропільській громаді: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (16 вибухів). На територію Хотинської громади ворог скинув 8 мін.