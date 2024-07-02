Нідерланди незабаром почнуть поставки винищувачів F-16 в Україну

Влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16, перші з них незабаром поставлять Україні, заявив у понеділок, 1 липня, уряд Нідерландів, який йде, повідомляє Reuters.

Як заявила міністр оборони Кайса Оллонгрен, необхідні дозволи на поставку винищувачів Україні було отримано. Про це повідомляється в листі до парламенту. При цьому міністр відмовилася уточнити, скільки літаків буде в першій поставці і коли вони прибудуть на Україну з міркувань безпеки.

Зазначається, що Нідерланди були однією з рушійних сил міжнародної коаліції, яка поставила Україні літаки F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони проти Росії.

Раніше уряд Нідерландів поставив F-16 у навчальний центр у Румунії, де українських пілотів і наземний персонал вчать літати й обслуговувати літаки в бою.

А у квітні міністр оборони Оллонгрен заявила, що очікує початку обіцяних постачань з боку Данії, Нідерландів і США протягом кількох місяців.