Події

02:39 02.07.2024

Нідерланди незабаром почнуть поставки винищувачів F-16 в Україну

1 хв читати
Нідерланди незабаром почнуть поставки винищувачів F-16 в Україну

Влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16, перші з них незабаром поставлять Україні, заявив у понеділок, 1 липня, уряд Нідерландів, який йде, повідомляє Reuters.

Як заявила міністр оборони Кайса Оллонгрен, необхідні дозволи на поставку винищувачів Україні було отримано. Про це повідомляється в листі до парламенту. При цьому міністр відмовилася уточнити, скільки літаків буде в першій поставці і коли вони прибудуть на Україну з міркувань безпеки.

Зазначається, що Нідерланди були однією з рушійних сил міжнародної коаліції, яка поставила Україні літаки F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони проти Росії.

Раніше уряд Нідерландів поставив F-16 у навчальний центр у Румунії, де українських пілотів і наземний персонал вчать літати й обслуговувати літаки в бою.

А у квітні міністр оборони Оллонгрен заявила, що очікує початку обіцяних постачань з боку Данії, Нідерландів і США протягом кількох місяців.

Теги: #україна #f_16 #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:47 02.07.2024
НАТО направить до Києва високопоставленого представника для координації військової допомоги - ЗМІ

НАТО направить до Києва високопоставленого представника для координації військової допомоги - ЗМІ

03:39 02.07.2024
Окупанти обстріляли 9 прикордонних громад Сумської області

Окупанти обстріляли 9 прикордонних громад Сумської області

01:49 02.07.2024
Ribas Hotels Group та Arena Bud відкриють новий апарт-готель у Закарпатській області у 2027р.

Ribas Hotels Group та Arena Bud відкриють новий апарт-готель у Закарпатській області у 2027р.

00:56 02.07.2024
З 1 липня набула чинності оновлена Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною

З 1 липня набула чинності оновлена Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною

00:30 02.07.2024
Війська РФ завдали по Україні чотири ракетних і 33 авіаудари, використавши 50 УАБів - Генштаб

Війська РФ завдали по Україні чотири ракетних і 33 авіаудари, використавши 50 УАБів - Генштаб

00:02 02.07.2024
Туск: Україна рано чи пізно виграє цю війну

Туск: Україна рано чи пізно виграє цю війну

23:25 01.07.2024
Росію не обрали до ЕКОСОР, одного із шести основних органів ООН - Кулеба

Росію не обрали до ЕКОСОР, одного із шести основних органів ООН - Кулеба

23:12 01.07.2024
Від початку доби на покровському напрямку ворог атакував 44 рази, Сили оборони продовжують відбивати 14 атак - Генштаб

Від початку доби на покровському напрямку ворог атакував 44 рази, Сили оборони продовжують відбивати 14 атак - Генштаб

23:07 01.07.2024
Новим послом Італії в Україні призначено Карло Формозу

Новим послом Італії в Україні призначено Карло Формозу

22:42 01.07.2024
Росіяни завдали трьох ударів дронами по храму в Бериславському районі – Херсонська ОВА

Росіяни завдали трьох ударів дронами по храму в Бериславському районі – Херсонська ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу - Зеленський

Зеленський обговорив із Сирським і Баргилевичем підготовку контрзаходів щодо логістики й техніки окупанта

Зеленський обговорив з конгресменами США постачання додаткових систем ППО

Обленерго у вівторок через спеку одночасно відключатимуть по три черги всю добу - "Укренерго"

Графіки відключень е/е у вівторок також діятимуть усю добу - ДТЕК

ОСТАННЄ

Дві жінки поранені в результаті масованих обстрілів Запорізької області

Сили оборони за добу ліквідували 1280 окупантів і 56 артилерійських систем

Умєров у вівторок зустрінеться з міністром оборони США Остіном

Українська бойова система DELTA успішно інтегрувалася з системами НАТО

У Чорному морі РФ тримає сім бойових кораблів, зокрема носій "Калібрів"

2 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Нетаньягу заявив, що Ізраїль близький до викорінення військового потенціалу ХАМАС

Суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи про незаконний продаж землі на Закарпатті

Суд призначив до розгляду справу ексдиректора "Укрспецекспорту" й близького родича колишнього першого заступника секретаря РНБО

Наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА