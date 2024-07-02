Ribas Hotels Group та Arena Bud відкриють новий апарт-готель у Закарпатській області у 2027р.

Готельний оператор Ribas Hotels Group та девелоперська компанія Arena Bud мають намір збудувати апарт-готель Erwin Hall у с.Поляна (Закарпатська обл.), повідомила прес-служба оператора.

Згідно з прес-релізом, введення готелю в експлуатацію заплановане на третій квартал 2027 року. За проектом семиповерховий готель буде розрахований на 116 апартаментів різних категорій: смарт, 1- та 2-кімнатні середньою площею 32 кв. м.

За словами засновника Ribas Hotels Group Артура Лупашко, передбачувана окупність готелю – до 9 років, прибутковість – до 11,5% річних.

"Мінеральні води та унікальна природа завжди забезпечували надійний туристичний потік і перетворили Поляну на курорт, що має також вдале та безпечне розташування, оскільки вона межує з Угорщиною, Словаччиною, Румунією. Ми також готові співпрацювати з місцевою владою та облаштовувати прилеглі території, включаючи інфраструктуру для водіїв та пішоходів, озеленення та освітлення території", – пояснив CEO та засновник Arena Bud Олександр Курах, чиї слова наводяться у повідомленні.

Ribas Hotels Group - створена 2014 року в Одесі міжнародна керуюча компанія, флагманською послугою якої є операційний менеджмент готельно-ресторанних комплексів. Компанія також надає послуги з розробки концепції, проєктування, супроводу всіх етапів реалізації проєкту, консалтингу та франчайзингу для девелоперів.

У комплексному управлінні та ексклюзивному бронюванні компанії перебувають 28 міських, пляжних і гірськолижних готелів під брендами Ribas, Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel і Mandra Glamping. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1000 номерів. Загалом у портфелі 55 проєктів, включно з проєктованими та споруджуваними.

Наразі компанія розвиває об'єкти в Польщі, Молдові та в Індонезії.

У портфелі Arena Bud дев'ять введених в експлуатацію житлових комплексів сумарною площею понад 40 тис. кв. м у західних областях України.