Зеленський привітав Канаду з національним днем

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і канадський народ із Днем Канади.

"Ми високо цінуємо лідерство Канади в підтримці України, яка розпочалася ще в 1991 році, коли Канада була однією з перших країн, що визнали незалежність України. Сьогодні Канада продовжує підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії як справжній друг і союзник. Найголовніше, що це партнерство засноване на міцних зв'язках між нашими народами", - написав Зеленський у мережі Х.

Він нагадав, що 2024 року Україна й Канада вивели двосторонні відносини на новий рівень, підписавши двосторонню безпекову угоду.

"Ми також цінуємо участь Канади в першому Саміті миру, активну участь у реалізації Формули миру та лідерство в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Українсько-канадське партнерство зміцнює обидві країни та просуває наші спільні цінності свободи, демократії та міжнародного права. Я впевнений, що ми продовжимо його розвивати", - наголосив президент.