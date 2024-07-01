Події

18:34 01.07.2024

Інклюзивне укриття створено в Києві за підтримки Українського Червоного Хреста

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Інклюзивне укриття створено в Києві за підтримки Українського Червоного Хреста

"Новий об'єкт, розташований за адресою бульвар Вацлава Гавела, 34б у Солом'янському районі, повністю відповідає вимогам інклюзивності... Укриття обладнане пандусами та підйомником з платформою для людей з інвалідністю на вході, тактильними смугами, поручнями, підсвіткою на випадок відсутності електроенергії, а також інформаційними табличками", - повідомив Український Червоний Хрест у фейсбуці в понеділок.

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Київська міська організація Українського Червоного Хреста також проводитиме в укритті тренінги з надання першої медичної допомоги, з психосоціальної підтримки.

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Теги: #укриття #український_червоний_хрест #тчху #інклюзивність

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