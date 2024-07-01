Події

18:05 01.07.2024

Обленерго у вівторок через спеку одночасно відключатимуть по три черги всю добу - "Укренерго"

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Обленерго у вівторок через спеку одночасно відключатимуть по три черги всю добу - "Укренерго"

У вівторок, 2 липня, обленерго будуть задіювати три черги відключень одночасно протягом усієї доби, повідомила НЕК "Укренерго".

"Причина - значне зростання енергоспоживання через спеку", - ідеться в повідомленні системного оператора в телеграм-каналі.

Водночас там закликали всіх споживачів дуже дбайливо використовувати е/е, коли вона є.

Як повідомлялося з посиланням на ДТЕК, графіки відключення е/е 2 липня застосовуватимуться всю добу, як це відбувається вже протягом тривалого часу.

Теги: #спека #відключення

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