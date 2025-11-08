Аварійні відключення застосовані через масовані ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру - Міненерго

Аварійні відключення електроенергії застосовані через масовані ворожі атаки у низці областей України, повідомляє Міненерго у Телеграм в ніч на суботу.

"За словами Світлани Гринчук, щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказано в повідомленні телеграм-каналу Міненерго.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/5228