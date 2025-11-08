Інтерфакс-Україна
Події
01:59 08.11.2025

Аварійні відключення застосовані через масовані ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру - Міненерго

1 хв читати

Аварійні відключення електроенергії застосовані через масовані ворожі атаки у низці областей України, повідомляє Міненерго у Телеграм в ніч на суботу.

"За словами Світлани Гринчук, щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказано в повідомленні телеграм-каналу Міненерго.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/5228

Теги: #атаки #відключення #енергопостачання

ВАЖЛИВЕ

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Україна має створювати спільні підприємства з партнерами, щоб не перетворитися на сировинний придаток їх ВПК – Яценюк

ОСТАННЄ

Попередньо семеро постраждалих, в тому числі двоє дітей, внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерхівку у Дніпрі – ОВА

Російський дрон поцілив к багатоповерхівку у Дніпрі

Об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області пошкоджено внаслідок атаки російських ударних дронів – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Харківській області зросла до 5 - поліція

Уряд на Раді безбар'єрності ухвалив рішення, які посилюють доступність послуг людям з обмеженими можливостями

Черевашенко призначений командувачем безпілотних систем ППО

Четверо постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по передмістю Харкова

Припинення поставок російської нафти в Європу це питання часу – Зеленський

Зеленський зустрівся з діячами культури

Зеленський звільнив з посад заступників секретаря РНБО Демедюка та Кононенка

UKR.NET- новини з усієї України

