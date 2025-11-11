"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

НЕК "Укренерго" розпорядилася запровадити аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській та Полтавській областях

"Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії", – йдеться в повідомленні "Укренерго" у Телеграм.

Як зазначила НЕК, оприлюднені раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють.

"Після скасування аварійних знеструмлень – всі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень", – запевнила "Укренерго".