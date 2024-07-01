Події

18:01 01.07.2024

На українсько-польському кордоні відновлено пропуск вантажівок - митниця

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На кордоні з Польщею відновлено пропуск вантажного транспорту, повідомляє Державна митна служба України.

"У зв'язку з врегулюванням польською стороною питання перетину кордону вантажівками з українською реєстрацією, відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташовані в зоні діяльності Львівської митниці", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, пропуск вантажівок було припинено з 00:00 1 липня.

Теги: #польща #кордон #вантажівки

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