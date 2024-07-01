На східному напрямку за червень втрати росіян сягнули майже 32 тис. людей, понад 300 танків і майже 20 тис. БПЛА - ОСУВ "Хортиця"

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку за червень становили 31 936 людей особового складу, 342 танки, 592 бойові бронемашини, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Як інформує ОСУВ "Хортиця" у своєму офіційному телеграм-каналі, втрати ворога за місяць становили: гармат і мінометів - 1084; реактивних систем залпового вогню - 13; важких вогнеметних систем - 1; протитанкових засобів - 80; засобів ППО - 44; засобів РЕБ - 55; літаків - 1; автомобільної техніки - 1302; спеціальної техніки - 249; БПЛА - 19 939; пунктів управління - 2; пунктів управління БПЛА - 21; укриттів - 1303; складів боєприпасів - 216; складів ПММ - 26.

"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат у живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення", - ідеться в повідомленні.