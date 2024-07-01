Київ допоможе відновити пошкоджені квартири в будинку в Оболонському районі - мер

Київ допоможе відновити пошкоджені квартири в будинку в Оболонському районі столиці, куди в неділю влучили уламки ракети, допомагатимуть, зокрема, за програмою "єВідновлення", повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Мешканці 30 з 84 квартир будинку на Оболоні, куди вчора влучили уламки ракети, звернулися щодо пошкоджень житла різного ступеня. Із цих квартир одна вигоріла, ще в одній частково була пожежа. Щодо допомоги з відселенням мешканці не зверталися", - сказав мер Києва, слова якого наводить його пресслужба в понеділок.

Кличко зазначив, що згідно з попереднім обстеженням, тримальні конструкції будівлі не пошкоджені, у будинку є водо- та енергопостачання.

За його словами, місто допоможе відновити пошкоджені квартири. "А також - вибиті вікна та інші ушкодження, де необхідно. Зокрема, за програмою "єВідновлення", - наголосив Кличко.