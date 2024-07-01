Встановлено особи підозрюваних у вбивстві чиновника в Запоріжжі, одного з них затримано, іншого оголошено в розшук

Встановлено особи підозрюваних у скоєнні вбивства чиновника в Запоріжжі, одного фігуранта злочину затримано в Києві, іншого оголошено в розшук, повідомило ГУ Нацполіції Запорізької області.

"У результаті проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів були встановлені двоє фігурантів - чоловіки 21 і 33 років, обидва - мешканці інших регіонів країни", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.

Як повідомлялося, 11 червня вранці в центрі Запоріжжя кілер здійснив п'ять пострілів у 38-річного керівника одного з департаментів міської ради. Від отриманих поранень потерпілий помер під час реанімаційних заходів.

"Слідством встановлено, що декілька днів зловмисники відстежували жертву і готувалися здійснити задумане. При цьому вони вдавалися до заходів конспірації. У день злочину в спланований час кілери чекали чиновника біля його будинку. Коли той вийшов із під'їзду, один із чоловіків здійснив п'ять пострілів із вогнепальної зброї. Після цього фігуранти виїхали з міста і переховувалися на території інших областей", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що оперативникам управління карного розшуку Запорізької поліції вдалося встановити місцезнаходження одного з них. Чоловіка затримали та доправили до Запоріжжя, де за рішенням суду його було взято під варту.

Іншого фігуранта оголошено в розшук. Під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури обом зловмисникам було повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Як повідомляється, за адресами, де переховувалися підозрювані, проведено обшуки, в результаті яких вилучено речові докази, а також транспортні засоби, на яких вони пересувалися під час підготовки до реалізації скоєного злочину та залишили Запоріжжя після вбивства. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертиз. Тривають слідчі дії.