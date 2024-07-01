Бета-тестування функціоналу електронного кейс-менеджменту розпочалося в 4 пілотних регіонах - Мінсоцполітики

Бета-тестування функціоналу електронного кейс-менеджменту розпочалося у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській і Черкаській пілотних областях, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Сьогодні, 1 липня, розпочалось бета-тестування функціоналу електронного кейс-менеджменту, який дає змогу подавати онлайн-заяви на соціальні послуги. Перш ніж це запрацює по всій Україні, можливості функціоналу випробують у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській і Черкаській областях", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що в рамках пілотування представники структурних підрозділів із соціального захисту населення тестуватимуть такі функції: подання заяви на одну або кілька соціальних послуг, відстеження статусу звернення, планування розподілу навантаження між працівниками й оприлюднення звітності в е-формі.

Згідно з повідомленням, для цього в кожній області обрано 15 територіальних громад.

У відомстві розповіли, що функціонал електронного кейс-менеджменту було реалізовано за підтримки міжнародних партнерів, а саме Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Програми розвитку ООН (UNDP).