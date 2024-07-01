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14:39 01.07.2024

Зовнішній аудит НАБУ буде завершено звітом до кінця вересня 2024 року - Меморандум із МВФ

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Зовнішній аудит НАБУ буде завершено звітом до кінця вересня 2024 року - Меморандум із МВФ

Україна зобов'язується завершити зовнішній аудит Національного антикорупційного Бюро (НАБУ) до кінця вересня 2024 року з оприлюдненням відповідного звіту.

"Як передбачено законом, зовнішній аудит ефективності НАБУ за участю трьох незалежних експертів з міжнародним досвідом буде завершено та оприлюднено його звіт ("Структурний бенчмарк", кінець вересня 2024 року)", - йдеться в оприлюдненому на сайті МВФ оновленому Меморандумі.

У документі зазначено, що Кабінет Міністрів взаємодіє з міжнародними партнерами щодо висунення незалежних експертів для запланованого зовнішнього аудиту НАБУ, а в разі потреби надаватиме подальшу підтримку комісії після призначення зовнішніх аудиторів.

Крім того, у Меморандумі зазначено механізм ефективної реалізації закону, що наділяє НАБУ повноваженнями з перехоплення повідомлень (прослуховування).

"Ми розробимо план реалізації в період після воєнного стану, щоб забезпечити НАБУ ресурсами, обладнанням і технологічними рішеннями для самостійного перехоплення розмов зі стаціонарних телефонів і мобільних пристроїв", - ідеться в тексті.

Згідно з Меморандумом, Україна також докладе зусиль для того, щоб НАБУ до кінця жовтня 2024 року мало доступ до незалежних і компетентних судово-медичних експертів.

Теги: #мвф #набу #аудит

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