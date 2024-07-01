Окупанти 345 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Російські окупанти за добу 345 разів обстріляли Запорізьку область, є руйнування житла, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 345 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що ворог завдав авіаційного удару по Малій Токмачці, 149 БПЛА різної модифікації направили на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку і Новоандріївку.

Також 9 обстрілів із РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Новоданилівку та Левадне, а 186 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Верхньої Терси, Любимівки та Одарівки.

Крім того, надійшло 16 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.