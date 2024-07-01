Окупанти за добу втратили 1110 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1110 окупантів, 19 танків, 26 бронемашин, 66 артсистем, 36 БПЛА, а також 70 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці у понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 543810 (+1110) осіб, танків - 8099 (+19) од, бойових броньованих машин - 15550 (+26) од, артилерійських систем - 14599 (+66) од, РСЗВ - 1111 (+1) од, засоби ППО - 874 (+1) од, літаків - 360 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11620 (+36), крилаті ракети - 2333 (+2), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 19713 (+70) од, спеціальна техніка - 2448 (+0)", - йдеться в зведенні щодо російських втрат в Україні.

Дані уточнюють.