Події

07:17 01.07.2024

У Вільнянську відновлено водогін, пошкоджений ворожим ракетним ударом

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У Вільнянську відновлено водогін, пошкоджений ворожим ракетним ударом

У Вільнянську Запорізької області відновлено водогін, пошкоджений ворожим ракетним ударом, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Оперативно відновили водогін і дорогу, пошкоджені внаслідок ворожого ракетного удару по Вільнянську", - написано в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, під час атаки росіяни пошкодили ділянку водопроводу і дорогу. Частина підприємств залишилася без води, а жителі - без важливої дорожньої артерії.

"Державні, обласні, міські та приватні служби об'єдналися, щоб оперативно допомогти людям: безперервно працювали, відремонтували водогін, відновили рух транспорту", - зазначив голова ОВА.

Як повідомлялося, кількість постраждалих у Вільнянську Запорізької області зросла до 36 осіб, серед них 9 дітей, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Російські окупанти в суботу, 29 червня, завдали удару по м. Вільнянськ Запорізької області.

У Запорізькій області 30 червня оголошено днем жалоби за загиблими.

 

 

 

Теги: #водогін #запорізька #відновлення

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