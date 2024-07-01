Ракетний удар по Києву відрізняється від усіх попередніх - ворог атакував стратегічною авіацією

Ракетний удар по Києву в неділю відрізняється від усіх попередніх, зокрема, тим, що ворог атакував стратегічною авіацією, випробовуючи нові тактики для ураження Києва, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Сьогоднішній ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України. Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників", - сказано в телеграм-каналі.

У КМВА пояснили, що РФ випробовує нові тактики, шукаючи влучний час, методи і засоби, щоб вразити Київ, "бо столиця України завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників".

У відомстві наголосили, що такі атаки окупантів мають бути нагадуванням для мешканців столиці, що жодну повітряну тривогу ігнорувати не можна.

"Звісно, на кожну дію ворога у Збройних Сил України знайдеться своя ефективна протидія. Але такі атаки окупантів мають бути нагадуванням для мешканців столиці - жодну повітряну тривогу ігнорувати не можна! Ракети збиваються, але на молекули не розпадаються і уламки несуть загрозу для життя людей. Тому, чуєте сирену - прямуєте до укриття", - підсумували в КМВА.

Як повідомлялося, в Оболонському районі Києва внаслідок ракетного удару російських військ зафіксовано падіння уламків, попередньо, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.