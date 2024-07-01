Події

00:50 01.07.2024

До 6 побільшало кількість постраждалих внаслідок падіння уламків ракети РФ у Києві

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До 6 побільшало кількість постраждалих внаслідок падіння уламків ракети РФ у Києві

У Києві за оновленими даними кількість постраждалих у неділю через російську ракетну атаку та падіння уламків ворожої цілі збільшилася вже до 6 осіб, повідомив мер міста Віталій Кличко.

За словами мера, медики розповіли, що серед постраждалих у будинку в Оболонському районі міста, куди потрапили уламки ракети 4 жінки, дівчинка 11 років, 1 чоловік.

"Одну жінку похилого віку госпіталізували. Всім іншим - надали допомогу на місці", - зазначив він.

Мер уточнив, що всі постраждалі – із гострою реакцією на стрес.

Теги: #київ #україна #постраждали #атака

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