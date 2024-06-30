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19:42 30.06.2024

Україна в НАТО - це безпека і для РФ, упевнений Зеленський

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Україна в НАТО - це безпека і для РФ, упевнений Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутнє членство України в НАТО, стане фактором і гарантією безпеки не лише для України, але і для самої РФ.

"Знову-таки, я зазначу те, чого бояться деякі наші партнери і в Штатах, і в Європі - це членство України в НАТО. Безпека - союз безпеки в НАТО: він не лише для України. Якщо чесно, то це - безпека і для Росії", - заявив Зеленський в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer, опублікованому в телеграм-каналі президента в неділю.

Так, за словами президента, рано чи пізно "війна закінчиться, але не всі люди, які втратили близьких, рідних, дітей, отримують сатисфакцію. Не всі, на жаль. І тому буде бажання помсти, на яку в цих людей є, вибачте, право".

"І щоб люди отримали справедливу відповідь, щоб були суди, щоб були вироки, і щоб світ не боявся, що Путін знову повернеться, потрібно, щоб була справедливість. А справедливість - і в союзі безпеки, і в НАТО. І те, що Україна в НАТО - це буде безпекою і для Росії", - зазначив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, який мінімум необхідний Україні від майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні, глава держави відповів: "Сьогодні не бачать Україну в НАТО. На жаль, я вважаю, що це політика "крок вперед, два кроки назад". Я не вважаю, що це політика лідерів світу. Це акуратні кроки - як кроки саперів на мінному полі".

"Якщо немає сьогодні запрошення в НАТО, то ми просимо конкретики. Якщо Америка боїться дратувати Путіна, а саме тому нас туди не запрошують, то ми просимо наших стратегічних партнерів - США - дати нам максимально все те, що нас може захистити. Ми просимо "Петріоти", ми просимо достатню кількість F-16, просимо можливості використовувати зброю, щоб захистити себе. Якщо НАТО ще не готове нас захистити і взяти до свого союзу, ми просимо дати нам усе, щоб ми могли захистити себе самі", - підсумував Зеленський.

 

 

Теги: #нато #безпека #рф #президент

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