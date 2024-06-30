Франція завершила дипмісію в Південній Кореї - спецпосланець

Франція завершила дипломатичну місію в Південній Кореї після підписання Володимиром Путіним і північнокорейським лідером Кім Чен Ином пакту про допомогу, заявив спеціальний посланець Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ґайльбронн.

"Кінець місії в Південній Кореї. Після підписання пакту про допомогу між президентами Путіним і Кім Чен Ином...", - написав він у соцмережі Х у неділю.

Він зазначив, що "ми ще більше об'єдналися для підтримки України сьогодні і завтра".

"Ми працюємо над збільшенням нашої допомоги в усіх її формах", - наголосив Ґайльбронн.