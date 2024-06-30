Окупанти скинули авіабомби на Вовчанськ, кількість зіткнень на фронті зросла до 73 - Генштаб

Загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення з початку доби сягнула 73, найбільшу активність ворог проявляє на Покровському і Курахівському напрямках у Донецькій області, повідомляють в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 13.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Найбільша активність противника з початку доби - на Покровському напрямку. Уже 23 рази російські війська намагалися тут атакувати, тривають бойові зіткнення в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої та Сокола. Курахівський напрямок. Від початку доби загарбники намагалися поліпшити своє становище вже 15 разів. На теперішній час штурмові дії ворогом не здійснюються", - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку без суттєвих змін. Ворог застосовує авіацію та скидав керовані авіабомби в районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Гур'єв Козачок на півночі Харківської області.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій ворога з опівночі зросла до шести, тривають бої в районі Спірної та Верхньокам'янського. На Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках від початку доби було по п'ять атак, окупанти атакують у районах Часового Яру, Кліщіївки, Торецького, Північного, Південного, Костянтинівки та Макарівки.

На Куп'янському та Лиманському напрямках від початку доби було чотири атаки ворога, у районі Піщаного, Макіївки та Торського вони тривають. На Оріхівському напрямку вже відбулося три бойові зіткнення. На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводить, проте завдав ракетного удару та авіаудару по позиціях українських військ.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.