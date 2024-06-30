На кордоні з Угорщиною затримали 17 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в країну - Держприкордонслужба

Фото: https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Prigodnickiy-tur-dlya-17-cholovikiv-zakinchivsya-na-pidstupah-do-kordonu/

Співробітники Держприкордонслужби на кордоні з Угорщиною затримали мікроавтобус, у якому перебувало 17 чоловіків із семи областей України, які намагалися нелегально потрапити до Угорщини, повідомляє Державна прикордонна служба.

"Під час прихованого патрулювання кордону прикордонний наряд відділу "Лужанка" помітив мікроавтобус "Фольксваген", який прямував до кордону. На затримання транспортного засобу висунулася група реагування. За 200 метрів до держкордону авто зупинили. У ньому перебували 17 чоловіків із семи областей України - Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської. Усі вони були об'єднані однією метою - незаконно потрапити до Угорщини", - йдеться в повідомленні.

За "послуги" нелегального перетину кордону кожен із чоловіків мав віддати переправнику від $3 до 12 тис.

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу для з'ясування обставин і складання протоколів про вчинені адмінправопорушення. Співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського загону встановлюють коло всіх причетних до організації протиправної діяльності осіб.

Своєю чергою, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".