Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 6 осіб, поранено 14 - голова ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула і 3 поранені в Курахівці Донецької області, 3 людини загинули в Лиманській громаді, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Крім цього, 1 людина загинула і 3 поранені в Костянтинівці, 2 людини загинули і 6 поранені в Торецькій громаді, 1 - зазнала поранень у Кураховому, та ще 1 - у Торському.

Також унаслідок обстрілу зруйновано по будинку в Кураховому та Зарічному, 2 приватних будинки в Костянтинівці, 2 будинки - у Сіверській громаді.

Пошкоджено 3 адмінбудівлі та 6 промислових приміщень у Селидовому, 1 будинок - у Торському, пошкоджено 13 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, 4 нежитлові приміщення, 3 адмінбудівлі, спортзал, магазин, 2 інфраструктурні об'єкти та 13 автомобілів - у Костянтинівці, 24 будинки, 2 адмінбудівлі - у Торецькій громаді, 4 приватні будинки та багатоповерхівка - в Часоявірській, 2 будинки - у Сіверській.

Загалом за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти регіону. Із лінії фронту евакуйовано 313 осіб, зокрема 24 дитини.