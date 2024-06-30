Події

11:13 30.06.2024

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 6 осіб, поранено 14 - голова ОВА

1 хв читати
Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 6 осіб, поранено 14 - голова ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула і 3 поранені в Курахівці Донецької області, 3 людини загинули в Лиманській громаді, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Крім цього, 1 людина загинула і 3 поранені в Костянтинівці, 2 людини загинули і 6 поранені в Торецькій громаді, 1 - зазнала поранень у Кураховому, та ще 1 - у Торському.

Також унаслідок обстрілу зруйновано по будинку в Кураховому та Зарічному, 2 приватних будинки в Костянтинівці, 2 будинки - у Сіверській громаді.

Пошкоджено 3 адмінбудівлі та 6 промислових приміщень у Селидовому, 1 будинок - у Торському, пошкоджено 13 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, 4 нежитлові приміщення, 3 адмінбудівлі, спортзал, магазин, 2 інфраструктурні об'єкти та 13 автомобілів - у Костянтинівці, 24 будинки, 2 адмінбудівлі - у Торецькій громаді, 4 приватні будинки та багатоповерхівка - в Часоявірській, 2 будинки - у Сіверській.

Загалом за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти регіону. Із лінії фронту евакуйовано 313 осіб, зокрема 24 дитини.

Теги: #донецька_область #філашкін #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:47 30.06.2024
За минулу добу ворог 27 разів обстріляв прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей - ОК "Північ"

За минулу добу ворог 27 разів обстріляв прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей - ОК "Північ"

08:45 30.06.2024
Окупанти за ніч сім разів обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти за ніч сім разів обстріляли чотири громади Сумської області

08:35 30.06.2024
У результаті обстрілів у Херсонській області одна людина загинула, п’ятеро поранено

У результаті обстрілів у Херсонській області одна людина загинула, п’ятеро поранено

00:54 30.06.2024
Окупанти за день 14 разів обстріляли 7 громад Сумської області

Окупанти за день 14 разів обстріляли 7 громад Сумської області

22:34 29.06.2024
Внаслідок атаки ворожого БпЛА в Одрадокам'янці померла людина

Внаслідок атаки ворожого БпЛА в Одрадокам'янці померла людина

21:24 29.06.2024
Кількість постраждалих у Вільнянську в результаті обстрілу зросла до 20 осіб

Кількість постраждалих у Вільнянську в результаті обстрілу зросла до 20 осіб

20:29 29.06.2024
У Вільнянську внаслідок обстрілу семеро людей загинули, поранення дістали 18 - МВС

У Вільнянську внаслідок обстрілу семеро людей загинули, поранення дістали 18 - МВС

19:53 29.06.2024
У Вільнянську внаслідок обстрілу семеро людей загинули, десять поранено

У Вільнянську внаслідок обстрілу семеро людей загинули, десять поранено

19:02 29.06.2024
Окупанти обстріляли громади Дніпропетровської області, постраждала одна людина

Окупанти обстріляли громади Дніпропетровської області, постраждала одна людина

16:07 29.06.2024
На Донеччині 3 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкових обстрілів - очільник області

На Донеччині 3 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкових обстрілів - очільник області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Вільнянську кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до 36 осіб

Росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України - уповноважений із прав людини

У Запорізькій області 30 червня оголошено Днем жалоби

ЗС України за добу ліквідували 1140 окупантів

ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій РФ геноцидом українського народу

ОСТАННЄ

Окупанти завдали близько 400 ударів по Запорізькій області, під вогнем перебували 13 населених пунктів, загинуло 7 осіб, 31 поранено - ОВА

Проєктна документація на будівництво першої черги НВМК пройшла держекспертизу з позитивними висновками - Порхун

На Харківщині 4 людини постраждали за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

Посади штатних капеланів заповнені приблизно наполовину - капелан Гореньков

За минулу добу на фронті відбулося 138 бойових зіткнень, від початку поточної - 47 - Генштаб ЗСУ

У Вільнянську кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до 36 осіб

У Франції проходить перший тур парламентських виборів

Росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України - уповноважений із прав людини

ВИБУХ У КАРОЛІНО-БУГАЗІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Запорізькій області 30 червня оголошено Днем жалоби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА