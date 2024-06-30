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10:49 30.06.2024

Росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України - уповноважений із прав людини

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Росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України - уповноважений із прав людини

Держава-агресор Росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України, робота з їхнього повернення є найскладнішою, сказав уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Молитовного сніданку під патронатом президента, що відбувся в Києві 29 червня.

"Повертаючи три категорії громадян України - це діти, військовополонені, цивільні - саме щодо цивільних це найскладніша робота", - зазначив він, коментуючи повернення з російського полону 10 громадян України, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, священиків Української греко-католицької церкви Богдана Гелети та Івана Левицького.

Уповноважений пояснив, що у випадку цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення.

"Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Російську Федерацію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес", - додав він.

Лубінець нагадав, що Україна також докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тис. дітей і "десятків тисяч" людей, які вважаються зниклими безвісти.

Він уточнив, що це був перший випадок, коли участь у поверненні українців додому взяв Ватикан, який раніше надавав допомогу тільки в разі дітей.

"До цього часу вони (Ватикан) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою... Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України", - сказав уповноважений з прав людини.

Теги: #лубінець

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