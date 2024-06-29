На вовчанському напрямку спостерігаються численні випадки відмов російських штурмовиків від виконання завдань - ОСУВ "Хортиця"

На вовчанському напрямку спостерігаються численні випадки відмов особового складу у росіян від виконання завдань, зокрема йдеться про 153 танковий полк 47 танкової дивізії, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Можу сказати, що на Вовчанському напрямку спостерігаються численні випадки відмов особового складу у росіян, зокрема штурмового загону 153 танкового полку 47 танкової дивізії від виконання завдань", сказав Волошин в ефірі телемарафону в суботу.

Він наголосив, що Сили оборони України адекватно відповідають ворогу, і це видно з втрат окупантів.

Минулої доби на напрямку було знищено близько 130 російських окупантів, 1 танк, 6 бронемашин, 3 артилерійські системи, 9 автомобілів і 6 одиниць спеціальної техніки. А також 35 укриттів разом із ворогом, зазначив Волошин.